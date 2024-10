Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici del Paese. Se scenderò in politica? Mio padre me lo sconsigliava” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riguardo ai diritti civili Marina Berlusconi ha detto di sentirsi più vicina alla sinistra perché è la parte politica più aperta e disposta ad accogliere i cambiamenti della società L'articolo Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici del Paese. Se scenderò in politica? Mio padre me lo sconsigliava” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici del Paese. Se scenderò in politica? Mio padre me lo sconsigliava” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riguardo ai diritti civiliha detto di sentirsi più vicina alla sinistra perché è la partepiù aperta e disposta ad accogliere i cambiamenti della società L'articolo: “del. Sein? Miome lo” proviene da Il Difforme.

Marina Berlusconi : "Certi giudici nemici del Paese" - Quanto all’eventualità che possa scendere prossimamente in campo il più mediato Pier Silvio, "decide lui", risponde la sorella maggiore. Pochi chilometri in linea d’aria. . Certo, la figlia più affine al padre non s’incontra neanche per l’auspicato (da sherpa e paceri) caffè con la premier Giorgia Meloni. (Quotidiano.net)

Marina Berlusconi: «Io in politica? Non mi candido. Certi giudici nemici del Paese, non di mio padre o della Meloni» - Si sfiorano di poche centinaia di metri, «mi sarebbe piaciuto avere Meloni con noi» sospira Marina Berlusconi. Problemi di agenda, tutto qui. Altri problemi con la premier, giura ... (ilmattino.it)

Marina Berlusconi berömmer regeringen och kritiserar domarna - Durante l’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, ha rilasciato dichiarazioni significative ... (notizie.it)

Marina Berlusconi elogia al gobierno y critica a los jueces - Durante l’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, ha rilasciato dichiarazioni significative ... (notizie.it)