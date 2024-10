L'uomo dei droni sulla Russia fatto fuori in 2 mesi: mistero Hladkyi, a Kiev regna il caos militare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Altro terremoto tra le alte sfere di Kiev: rimosso dall'incarico il capo di Stato Maggiore ucraino delle 'Unmanned Systems Forces' (Usf), dedicate a sviluppo e impiego di sistemi senza pilota. La notizia è arrivata dalla Ukrainska Pravda. Roman Hladkyi, l'uomo dei droni, è stato silurato a due mesi dalla nomina, ha scritto, aggiungendo che il successore è il colonnello Oleksii Halabuda, ex comandante della 28esima Brigata meccanizzata delle Forze Armate ucraine. Hladkyi, ricostruisce il Kyiv Independent, era stato scelto per l'incarico dopo essere stato licenziato dalla posizione di Capo di Stato Maggiore della Marina a seguito di uno scandalo di sei anni fa. Liberoquotidiano.it - L'uomo dei droni sulla Russia fatto fuori in 2 mesi: mistero Hladkyi, a Kiev regna il caos militare Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Altro terremoto tra le alte sfere di: rimosso dall'incarico il capo di Stato Maggiore ucraino delle 'Unmanned Systems Forces' (Usf), dedicate a sviluppo e impiego di sistemi senza pilota. La notizia è arrivata dalla Ukrainska Pravda. Roman, l'deiÂ, è stato silurato a duedalla nomina, ha scritto, aggiungendo che il successore è il colonnello Oleksii Halabuda, ex comandante della 28esima Brigata meccanizzata delle Forze Armate ucraine., ricostruisce il Kyiv Independent, era stato scelto per l'incarico dopo essere stato licenziato dalla posizione di Capo di Stato Maggiore della Marina a seguito di uno scandalo di sei anni fa.

L’uomo armato. Paranoico e violento. Voleva combattere per difendere Kiev - Ma nel 2016 aveva votato per il tycoon. Oltre alle armi possiede in pratica solo due furgoni scassati che si trovano alle Hawaii e che usava nell’attività edile. Nell’aprile del 2022, poco più di un mese dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 58enne arrivò a Cracovia assieme ad altri europei di mezza età con l’obiettivo di combattere al fianco delle forze di Kiev. (Quotidiano.net)

Ucraina attacca in Russia - Putin sceglie l’uomo per fermare Kiev -  Sui social e sui canali Telegram spuntano video che documentano i passi falsi della Russia: colonne di mezzi bruciati, decine di soldati prigionieri. E il presidente russo deve prendere atto delle lacune dell’apparato difensivo, con le linee di coscritti – soldati di leva – e dei ceceni del battaglione Akhmat ‘bucate’ dalle forze di Kiev. (Ildenaro.it)

