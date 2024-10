LIVE Cobolli-De Minaur, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 0-15 Cobolli stecca il dritto in uscita dal servizio. 1-1 Game De Minaur. servizio vincente dell’oceanico. 40-15 Arriva il primo ACE dell’australiano. 30-15 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. 15-15 Fuori misura il passante di dritto di Cobolli. 0-15 Ottimo passante incrociato di rovescio di Flavio. 1-0 Game Cobolli. servizio e dritto a segno per il romano. 40-15 In corridoio il dritto lungolinea dell’azzurro. 40-0 Si ferma sul nastro il rovescio di De Minaur. 30-0 Decolla anche questa risposta di rovescio del tennista di Sydney. 15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’australiano. PRIMO SET 18:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 0-15stecca il dritto in uscita dal. 1-1 Game Devincente dell’oceanico. 40-15 Arriva il primo ACE dell’australiano. 30-15 Scappa via la risposta di dritto del. 15-15 Fuori misura il passante di dritto di. 0-15 Ottimo passante incrociato di rovescio di Flavio. 1-0 Gamee dritto a segno per il romano. 40-15 In corridoio il dritto lungolinea del. 40-0 Si ferma sul nastro il rovescio di De. 30-0 Decolla anche questa risposta di rovescio del tennista di Sydney. 15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’australiano. PRIMO SET 18:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro conal

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : pochi minuti all’inizio del match - Buon divertimento e buon tennis a tutti! . Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic. 00. 30 17:59 Il vincente del match troverà domani nei quarti di finale il ceco Jakub Mensik, che questa mattina a suon di ACE (23) ha battuto in due set il serbo Miomir Kecmanovic. (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-De Minaur - secondo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . La sfida inizierà con qualche minuto di ritardo visto che l’incontro precedente, tra Dimitrov e Machac, è finito da pochi minuti. COME SEGUIRE COBOLLI-DE MINAUR IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 COBOLLI-DE MINAUR 17. Un match importante per entrambi, che mette in pulio punti che fanno gola ai due. (Sportface.it)