Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono passati quasi due anni da quando La legge di Lidia Poet debuttava su Netflix, regalando al pubblico un racconto moderno di un pezzo di storia italiana risalente al XIX secolo. Lidia Poet, infatti, è stata la prima donna a entrare nell'albo degli avvocati in Italia e a vestire i panni di Europa.today.it - Lidia Poet è una serie "pop" e ci piace per questo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono passati quasi due anni da quando La legge didebuttava su Netflix, regalando al pubblico un racconto moderno di un pezzo di storia italiana risalente al XIX secolo., infatti, è stata la prima donna a entrare nell'albo degli avvocati in Italia e a vestire i panni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Angelis: "Ogni volta mi rinnamoro di Lidia Poet" - "Non bisogna trattare i femminicidi come se fossero una moda, come una tendenza del momento. L'importante è avere sempre rispetto di queste storie che sono purtroppo tragiche e molto crude. (ANSA) ... (ansa.it)

La Legge di Lidia Poët 2: il nuovo trailer della seconda stagione - Netflix ha rilasciato online il nuovo trailer della seconda stagione di La legge di Lidia Poët, in arrivo in streaming dal 30 ottobre prossimo. (filmpost.it)

La Legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis da prima avvocata donna a suffragetta per il voto alle donne - Torna dal 30 ottobre la serie La legge di Lidia Poët. Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, la prima donna avvocato della storia d'Italia, e a Eduardo Scarpetta in quello ... (repubblica.it)

De Angelis, sui femminicidi non va fatta pornografia del dolore - "Non bisogna trattare i femminicidi come se fossero una moda, come una tendenza del momento. L'importante è avere sempre rispetto di queste storie che sono purtroppo tragiche e molto crude. (ANSA) ... (ansa.it)

"La legge di Lidia Poet 2" in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - Matilda De Angelis torna nei panni della prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati. I nuovi episodi presentati all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito di Alice ... (romatoday.it)