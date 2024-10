Le Mille e una nota. Gatto Panceri in concerto alla Fiera parrocchiale (Di giovedì 24 ottobre 2024) I concerti di musica pop, lirica e bandistica. L’esibizione di Gatto Panceri e il tributo a Renato Zero. E poi il teatro, le mostre storiche e fotografiche, un’esposizione dedicata al mondo dei mattoncini Lego, le iniziative benefiche, i laboratori e i giochi per i più piccoli. Quattro giorni di iniziative da domani a domenica a Sovico con la Festa Patronale organizzata da Comune, parrocchia e associazioni. Si partirà domani alle 21: sul palco del Cinema Nuovo di via Baracca salirà il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Sabato alle 15 in parrocchia aprirà la “Mostra sul Giubileo“, alle 16.15 in oratorio saranno inaugurate le esposizioni dedicate ai “Collezionisti sovicesi“ e ai “Mattoncini Lego“. Ilgiorno.it - Le Mille e una nota. Gatto Panceri in concerto alla Fiera parrocchiale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I concerti di musica pop, lirica e bandistica. L’esibizione die il tributo a Renato Zero. E poi il teatro, le mostre storiche e fotografiche, un’esposizione dedicata al mondo dei mattoncini Lego, le iniziative benefiche, i laboratori e i giochi per i più piccoli. Quattro giorni di iniziative da domani a domenica a Sovico con la Festa Patronale organizzata da Comune, parrocchia e associazioni. Si partirà domani alle 21: sul palco del Cinema Nuovo di via Baracca salirà il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Sabato alle 15 in parrocchia aprirà la “Mostra sul Giubileo“, alle 16.15 in oratorio saranno inaugurate le esposizioni dedicate ai “Collezionisti sovicesi“ e ai “Mattoncini Lego“.

