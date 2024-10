Le accuse del Consiglio Ue alla polizia italiana e la sobria ma decisa reazione di Mattarella

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La giornata del 22 ottobre 2024, martedì, deve essere inserita nell’elenco dei fatti salienti di ogni genere da ricordare. In special modo da parte degli italiani, essa è destinata a restare a lungo nella memoria collettiva. All’incirca lo stesso vale per gli altri europei, quelli che vivono di la delle Alpi. Non è fuori luogo pensare che, a parte gli antieuropeisti dichiarati, la maggioranza dei quali non riesce a fornire spiegazioni tenute insieme da un filo di coerenza, nonché da alcune minoranze sparute che hanno iniziato lo stesso giorno a cavalcare la tigre, tutti gli altri europei, chi più, chi meno, hanno provato la stessa sensazione che se avessero ricevuto un calcio in faccia.