Panorama.it - La crisi del Commonwealth britannico

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «Londra vive nel passato, e in questo modo perde il presente e boicotta il proprio futuro» dice un vecchio nostalgico della politica britannica, mentre osserva Re Carlo dirigersi a Samoa, la nazione insulare del Pacifico appartenente al, ultima tappa del sovrano per riaffermare l’amicizia e indirettamente la guida della corona inglese sui 56 Stati indipendenti che attualmente ne fanno parte. Già, perché nel cosiddettodelle Nazioni – che sabato 26 ottobre concluderà i lavori iniziati il 21 del mese – di quei 56 Stati ve ne sono 15 che riconoscono formalmente il re d’Inghilterra come il proprio capo di Stato (all’interno del cosiddetto Reame del), di cui 13 ex colonie britanniche.