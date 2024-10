Panorama.it - La carica dei grandi chef a Torino per Buonissima, festa gastronomica fino al 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A giudicare dalla curiosità e dalla folla, il sistema che ha portato gliin alto, nei cieli in cui solitamente brillano le stelle del cinema e della musica, è tutt’altro che finito. Lo si scopre a, kermesse torinese alla IV edizione. In corsoa domenica 27, in vari luoghi della città, con oltre 100di prima grandezza, la rassegna si è aperta ufficialmente ieri con il Premio Bob Noto Nuvola Lavazza. Dedicato al grande fotografo e gourmet scomparso nel 2017 è stato assegnato a Mariella Organi, responsabile sala de La Madonnina del Pescatore, di Moreno Cedroni.