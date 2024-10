Lapresse.it - Jannik Sinner: “Voglio giocare altri 15 anni, speriamo il fisico tenga”

(Di giovedì 24 ottobre 2024), numero uno al mondo del tennis, pensa già al futuro. “Giocherò15che il. Si pensa che 15siano lunghi, ma non è così perché oggi mi dicevo ‘quest’anno è passato veramente veloce’. Stiamo cercando di fare tutte le scelte per continuare ail più a lungo possibile, ma non possiamo nemmeno buttare via il tempo perché è un bel bilanciamento di miglioramento. Lavorare, voglia di vincere e avere intorno le persone che vuoi e ti possono aiutare”, dice l’azzurro in una lunga intervista concessa a Sky Sport, in onda venerdì 25 ottobre. “Come persona non sono mai cambiato, il successo non mi ha cambiato e non ha cambiato come tratto le persone davanti a me, quelle che incontro. Quello che cambia è che ho un po’ meno tempo libero. Perché io sono una persona che dedica tutto il suo tempo al lavoro. Quindi dipende da me”, ha aggiunto.