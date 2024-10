Ius Scholae, Velasco: “Dovrebbe esistere uno ‘ius tutto’, ius soli, ius scholae, ius sport. Nel mondo di oggi un ragazzo che nasce, studia, lavora in Italia deve diventare italiano” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Julio Velasco, ct dell'Italvolley femminile, ha annunciato il suo rinnovo alla guida della squadra, confermando la sua presenza fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'annuncio è arrivato durante il "Premio Mecenate dello sport - Varaldo Di Pietro", in un'intervista rilasciata a "Casa Italia" di Rai Italia. L'articolo Ius scholae, Velasco: “Dovrebbe esistere uno ‘ius tutto’, ius soli, ius scholae, ius sport. Nel mondo di oggi un ragazzo che nasce, studia, lavora in Italia deve diventare Italiano” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Julio, ct dell'Italvolley femminile, ha annunciato il suo rinnovo alla guida della squadra, confermando la sua presenza fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'annuncio è arrivato durante il "Premio Mecenate dello- Varaldo Di Pietro", in un'intervista rilasciata a "Casa" di Rai. L'articolo Ius: “uno, ius, ius, ius. Neldiuncheinno” .

