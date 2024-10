Inter-Juventus, Inzaghi in conferenza stampa. Il programma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Simone Inzaghi tornerà in conferenza stampa in occasione della partita tra Inter e Juventus. L’allenatore parlerà con i giornalisti sabato 26 ottobre, il programma definito dal comunicato ufficiale del club. COMUNICATO – Dopo il successo in Champions League contro lo Young Boys, l’Inter tornerà in campo domenica 27 ottobre alle 18:00 al Meazza per la sfida contro la Juventus, valida per la nona giornata di Serie A. Alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 12:30 di sabato 26 ottobre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Inter-Juventus, i dubbi di formazione SCELTE – L’impegno con lo Young Boys ha tolto tantissime energie. Inter-news.it - Inter-Juventus, Inzaghi in conferenza stampa. Il programma Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Simonetornerà inin occasione della partita tra. L’allenatore parlerà con i giornalisti sabato 26 ottobre, ildefinito dal comunicato ufficiale del club. COMUNICATO – Dopo il successo in Champions League contro lo Young Boys, l’tornerà in campo domenica 27 ottobre alle 18:00 al Meazza per la sfida contro la, valida per la nona giornata di Serie A. Alla vigilia della partita si terrà ladi Simoneal BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 12:30 di sabato 26 ottobre. Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del Club., i dubbi di formazione SCELTE – L’impegno con lo Young Boys ha tolto tantissime energie.

