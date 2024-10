Infortunio Douglas Luiz, ecco i tempi di recupero per il centrocampista della Juve (Di giovedì 24 ottobre 2024) Infortunio Douglas Luiz, spuntano fuori i tempi di recupero per il centrocampista della Juve. ecco quando potrebbe tornare a disposizione Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Douglas Luiz, con il brasiliano che ha accusato un fastidio muscolare prima della partita allo Stadium contro lo Stoccarda. La buona Calcionews24.com - Infortunio Douglas Luiz, ecco i tempi di recupero per il centrocampista della Juve Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024), spuntano fuori idiper ilquando potrebbe tornare a disposizione Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni diÂ, con il brasiliano che ha accusato un fastidio muscolare primapartita allo Stadium contro lo Stoccarda. La buona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juve, derby d’infermeria: ecco chi non ci sarà - Milano, 24 ottobre 2024 – Quello di domenica 27 ottobre alle 18 sarà un Derby d’Italia particolarmente martoriato dagli infortuni che costringeranno gli allenatori Inzaghi e Motta a correre ai ripari ... (msn.com)

Inter-Juventus, altro infortunio…" - Su Gazzetta la situazione Douglas Luiz. Niente Inter per Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano. Lo rivedremo tra una decina di giorni, probabilmente per la trasferta di Udine (2… Leggi ... (informazione.it)

Juventus, l'obiettivo per Douglas Luiz: ecco quando tornerà a disposizione - La Juventus si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un clima di emergenza, ma può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Douglas Luiz. La squadra di Thiago Motta, infatti, deve fare ... (ilbianconero.com)

Juve, Motta corre ai ripari: Yildiz trequartista per la svolta contro l'Inter? - Dopo la sconfitta di Champions, testa al match di San Siro: rientrano Gatti e Cambiaso, Vlahovic troppo solo davanti: il turco potrebbe dargli una mano ... (gazzetta.it)

Infortunio Douglas Luiz: niente Inter Juve e non solo, il brasiliano ha messo nel mirino quella partita - Infortunio Douglas Luiz: il centrocampista salterà la sfida tra Inter e Juve di domenica a San Siro e non solo, ha già messo nel mirino quella partita Nella giornata di ieri Douglas Luiz ha svolto alc ... (juventusnews24.com)