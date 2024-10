Incidente in autostrada, auto ribaltata sull’A11. Arrivano i vigili del fuoco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Montecatini Terme, 24 ottobre 2024 – Incidente stradale nella serata di oggi, 24 ottobre, lungo l’A11 all’altezza Montecatini Terme in direzione mare. Una donna al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla sede stradale all’altezza del km 44. La conducente sola in auto è riuscita ad uscire da sola dell'abitacolo. Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco anche il il 118 con ambulanza del soccorso pubblico di Montecatini e Polizia stradale. Lanazione.it - Incidente in autostrada, auto ribaltata sull’A11. Arrivano i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Montecatini Terme, 24 ottobre 2024 –stradale nella serata di oggi, 24 ottobre, lungo l’A11 all’altezza Montecatini Terme in direzione mare. Una donna al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo e si èsulla sede stradale all’altezza del km 44. La conducente sola inè riuscita ad uscire da sola dell'abitacolo. Sul posto oltre alla squadra deidelanche il il 118 con ambulanza del soccorso pubblico di Montecatini e Polizia stradale.

