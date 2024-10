Imprese, Mutti (Centromarca): “Marca è modo con cui l’italianità può andare nel mondo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e la Marca ne è la sintesi. La Marca è il modo con cui l'italianità può andare nel mondo. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e lane è la sintesi. Laè ilcon cui l'italianità puònel. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno

Imprese - Mutti (Centromarca) : "Marca è modo con cui l'italianità può andare nel mondo"

Tuttavia l'Italia, oggi, dal punto di vista energetico, ha dei costi non sostenibili e la capacità di migliorare da questo punto di vista sarebbe un grande successo da parte del governo". Oggi, quando si parla di capacità competitiva del sistema Paese, la prima parola che viene in mente è energia. Una tra le caratteristiche più importanti delle imprese è poter godere di una tranquillità temporale - illustra - Quindi, è necessario prendere alcune direzioni che possano essere mantenute.

Roma, 24 ott. Una tra le caratteristiche più importanti delle imprese è poter godere di una tranquillità temporale - illustra - Quindi, è necessario prendere alcune direzioni che possano essere mantenute. "L'ecosistema nel quale si sviluppano le aziende è la capacità di creare l'habitat ideale affinché le singole aziende possano prosperare, generando ricchezza per i lavoratori e posti di lavoro, non solo come unità, ma come qualità, in termini retributivi e di valore di lavoro svolto.

