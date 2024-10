Impagnatiello e Turetta, due uomini diversi uniti dallo stesso veleno: il narcisismo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano non si conoscevano. Eppure, hanno condiviso non solo lo stesso nome, ma anche lo stesso tragico destino: sono state uccise. Da due uomini diversi, uniti dallo stesso veleno: il narcisismo. Alessandro Impagnatiello, il narcisista overt. Filippo Turetta, il narcisista covert. Due facce della stessa medaglia. Due volti dello stesso specchio. Overt o covert, il risultato è sempre lo stesso. Mortale. Il narcisismo, in entrambe le sue manifestazioni, è letale quando sfugge al controllo. Alessandro Impagnatiello è il narcisista overt, quello che tutti notano. Ha bisogno di essere ammirato, di essere il migliore, il più desiderabile. Il mondo deve girare intorno a lui, come fosse il centro di tutto. Ma quando Giulia Tramontano ha scoperto la sua doppia vita, quel castello di ego smisurato ha iniziato a sgretolarsi. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano non si conoscevano. Eppure, hanno condiviso non solo lonome, ma anche lotragico destino: sono state uccise. Da due: il. Alessandro, il narcisista overt. Filippo, il narcisista covert. Due facce della stessa medaglia. Due volti dellospecchio. Overt o covert, il risultato è sempre lo. Mortale. Il, in entrambe le sue manifestazioni, è letale quando sfugge al controllo. Alessandroè il narcisista overt, quello che tutti notano. Ha bisogno di essere ammirato, di essere il migliore, il più desiderabile. Il mondo deve girare intorno a lui, come fosse il centro di tutto. Ma quando Giulia Tramontano ha scoperto la sua doppia vita, quel castello di ego smisurato ha iniziato a sgretolarsi.

