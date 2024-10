Il prefetto Forlenza chiede la revisione di tutti gli autovelox installati nel Padovano (Di giovedì 24 ottobre 2024) La prima vera azione del nuovo prefetto Giuseppe Forlenza è quella di chiedere tutti gli atti relativi agli autovelox in città. Le denunce delle associazioni che tutelano gli utenti, moltiplicate in queste ultime settimane in tutta la provincia (ma anche nel resto d'Italia, a smuove le situazione Padovaoggi.it - Il prefetto Forlenza chiede la revisione di tutti gli autovelox installati nel Padovano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La prima vera azione del nuovoGiuseppeè quella diregli atti relativi agliin città. Le denunce delle associazioni che tutelano gli utenti, moltiplicate in queste ultime settimane in tutta la provincia (ma anche nel resto d'Italia, a smuove le situazione

Il nuovo prefetto Giuseppe Forlenza presiede il primo Cosp : focus sui controlli del territorio - . Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto la prima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia e sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore alla sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina e il Questore. (Padovaoggi.it)

Il neo prefetto Giuseppe Forlenza incontra il questore - Nella mattinata di martedì 8 ottobre il neo Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza si è recato in visita alla Questura in piazzetta Palatucci. . . . Si è trattato di una delle tante uscite programmate che il prefetto sta facendo in città per presentarsi ufficialmente a tutte le forze di polizia presenti. (Padovaoggi.it)

Il prefetto Forlenza lascia Bergamo : «Mi sono sentito a casa - tornerò. Stazione - presidio più forte» - IL SALUTO. «Maggior sicurezza urbana, trenta protocolli con i sindaci. Migranti, riattivata la rete di accoglienza, grazie al Vescovo e alle cooperative». (Ecodibergamo.it)