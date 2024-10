Metropolitanmagazine.it - Il Girl Pop guida il Primavera Sound 2025: annunciato il cartellone completo con headliner Chappell Roan, Charli XCX e Sabrina Carpenter

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il, amato festival spagnolo, si prepara per la prossima edizione, che si terrà dal 4 all’8 giugnoa Barcellona e si preannuncia esplosiva. Gli organizzatori, infatti, hanno deciso di puntare molto tre delle voci pop più in voga del momento:XCX e. Un cambio di rotta deciso per la storia della manifestazione, che ha dunque scelto di andare incontro ai gusti musicali dei giovanissimi, tenendo conto delle classifiche contemporanee. Quello che si conferma uno dei cartelloni più attesi in tutta Europa, è stato finalmente reso noto. La line-up è, come sempre, ricca e variegata, e i nomi di spicco vanno oltre il trio tutto al femminile. Saranno infatti ben 147 gli artisti coinvolti; un gruppo nutrito e che abbraccia i generi più disparati. Garantita la quota rock grazie alfreschissimo dei Fontaines D.C. e degli Idles.