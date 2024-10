I medici scioperano contro la manovra: "Briciole che offendono la categoria" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalle minacce si passa ai fatti. medici e infermieri scenderanno in piazza il prossimo 20 novembre, giorno in cui è stato indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro la nuova manovra del governo Meloni. Tra i 144 articoli che compongono il testo approdato alla Camera ci sono diverse Europa.today.it - I medici scioperano contro la manovra: "Briciole che offendono la categoria" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalle minacce si passa ai fatti.e infermieri scenderanno in piazza il prossimo 20 novembre, giorno in cui è stato indetto uno sciopero di 24 ore per protestarela nuovadel governo Meloni. Tra i 144 articoli che compongono il testo approdato alla Camera ci sono diverse

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero dei medici il 20 novembre contro la Manovra : “Se non cambia - andiamo avanti a oltranza” - Continua a leggere . Anaao-Assomed a Fanpage. it: "Se non mantengono almeno in parte le promesse e i proclami degli scorsi mesi, andremo avanti a oltranza". I principali sindacati di medici e infermieri hanno annunciato uno sciopero di 24 ore che si svolgerà il 20 novembre, contro le misure della manovra 2025 varata dal governo Meloni. (Fanpage.it)

I medici scioperano contro la manovra: "Briciole che offendono la categoria" - I camici bianchi incroceranno le braccia per 24 ore il prossimo 20 novembre. L'iniziativa promossa dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up per protestare contro la gestione del tema sani ... (today.it)

Sanità e pensioni, opposizioni in rivolta e medici in sciopero - "Un'elemosina senza pudore", così i 3 euro in più alle pensioni minime per il leader m5s Giuseppe Conte. Medici e infermieri si fermano il 20 novembre. Elly Schlein: "Una batosta clamorosa per il serv ... (rainews.it)

Influenza, vaccino a Roma e nel Lazio: «Picco previsto a Natale». In 200mila già immunizzati dai medici di base - Oltre duecentomila persone si sono già vaccinate contro l’influenza di stagione, a Roma e nel Lazio, mentre cominciano ad aumentare anche i numeri delle iniezioni contro il Covid. Con ... (ilmessaggero.it)