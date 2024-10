"Gli ospiti diventano vampiri". Il mistero della confessione sulle feste di DiCaprio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hanno destato scalpore le affermazioni della cantante messicana Elán sulle feste organizzate da Leonardo Di Caprio Ilgiornale.it - "Gli ospiti diventano vampiri". Il mistero della confessione sulle feste di DiCaprio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hanno destato scalpore le affermazionicantante messicana Elánorganizzate da Leonardo Di Caprio

Mara Venier festeggia il suo compleanno - gli auguri degli ospiti vip al party - Grazie a tutti. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse Instagram stories, in cui ha raccontato la sua giornata speciale, divisa tra gli studi di Domenica In e una festa di compleanno, in cui è stata circondata da tantissimo affetto. Tante emozioni, malinconie, ma quando ci sono i miei nipoti, i miei figli, i miei amici che mi vogliono bene, la malinconia se ne va. (Dilei.it)

Latinafiori festeggia i suoi 28 anni con una giornata di festa e ospiti d’eccezione - Era il 1996 quando veniva inaugurato il più grande centro commerciale di Latina, in un quartiere che era quasi deserto e che oggi è praticamente attaccato al centro cittadino e da allora Latinafiori non è stata solo la meta di chi vuole fare shopping ma un luogo di ritrovo per adulti, ragazzi e... (Latinatoday.it)