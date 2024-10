Thesocialpost.it - Flavia Mello Agonigi trovata senza vita dopo la scomparsa a Pontedera: arrestato un italiano per omicidio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si sono chiuse con la peggiore delle notizie le ricerche di, la donna di 55 anni di origine brasilianain circostanze misteriose a(Pisa) la notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso. Nel pomeriggio di oggi 24 ottobre, gli investigatori hanno infatti trovato il corpoin un’abitazione in Valdera: secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia ha ancheun uomo ritenuto responsabile dell’. Si tratterebbe di un 34enne, fermato su ordine della procura con le accuse divolontario e occultamento di cadavere. Leggi anche: Esplosione nello stabilimento Toyota, chiude la fabbrica: 850 persone in cassa integrazione L’uomo sarebbe stato portato in questura, dove avrebbe confessato di aver commesso il delitto e si trova ora in carcere.