Festival di musica barocca sull’asse Bergamo-Brescia

L'asse Brescia-Bergamo si rinnova. Dopo l'esperienza condivisa legata agli eventi nell'ambito di "Capitale Italiana della Cultura 2023", il Festival internazionale di musica antica "Le Settimane Barocche di Brescia" rilancia la sfida proseguendo nel doppio impegno con un programma ricco di proposte: 13 concerti in 6 settimane per raccontare la musica del Seicento e del Settecento con grandi interpreti e proposte originali. Domani, alle 20, in Sala Piatti, nel cuore di Città Alta, è in programma il primo appuntamento bergamasco ("I Virtuosi Italiani" - Lucie Horsch, flauti dolci) della veniduesima edizione della rassegna che si concluderà il 28 novembre.

