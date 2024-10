Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Gilberto Ciattaglia fondatore della storica trattoria

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ieri a 74 anninotaalimentari in via San Marcello, sulla strada tra Jesi e San Marcello, portata avanti negli ultimi anni assieme al figlio Giorgio. Ladae Giorgio è considerata un tempio per gli amanticucina rustica: particolarmente apprezzata la porchetta ma anche i panini con il prosciutto tagliato. Unaa conduzione familiare apprezzata anche fuori regione. "Ciao Gilbé, grazie per tutti i paninidomenica pomeriggio! Che la terra ti sia lieve" è solo uno dei tanti messaggi di ricordo comparsi ieri in rete. Sono in tanti a piangeresempre pronto ad accogliere clienti con il sorriso, la battuta pronta e i modi genuini. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Urbani e oggi alle 15,30 sarà celebrato il funerale alla Chiesa di San Giuseppe.