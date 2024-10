Ilfattoquotidiano.it - “Diletta Leotta è stata aiutata da un phonak per la Talpa: un autore l’ha telecomandata con una pioggia di suggerimenti, basterà?”: l’indiscrezione di Dagospia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “È un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi questo primo figlio televisivo”, cosìha parlato del nuovo impegno a Mediaset a “Verissimo“. Sarà lei a condurre su Canale 5 la nuova edizione del reality cult “La” che si presenterà al pubblico con numerose novità, non solo dal punto di vista della conduzione. Senza diretta, senza studio e senza location esotica: “Sarà un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una parte di azione pura, con missioni e prove al limite della sopportazione umana, e una parte più emotiva”, ha aggiunto la conduttrice. Ci sarà la “Corte delle spie” dove i concorrenti interagiranno cone una ‘Villa delle spie‘, in cui i concorrenti vivranno e dove si svolgerà il reality che sarà disponibile in anteprima con contenuti inediti su Mediaset Infinity.