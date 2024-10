Thesocialpost.it - Corsini dice “infame” a Formigli. La replica: “La Rai giudichi”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Nel corso di un’intervista, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo, ha lanciato un duro attacco all’inviata di Piazzapulita, esprimendo frasi come: ‘. Dite adi guardarsi un po’ dentro, è’. Queste parole sono state riportate in un servizio andato in onda nella puntata di oggi su La7. Il conduttore Corradohato in studio, sottolineando: ‘Lascio ai telespettatori e alla Rai decidere se tali affermazioni siano appropriate per un importante dirigente di una rete pubblica finanziata da tutti, me compreso. Non ho mai avuto il piacere di conoscere, eppure si permette di chiamarmisenza che ci siamo mai incontrati. Noi non abbiamo mai lanciato insulti. Capisco che possa sentirsi stressato per i numerosi insuccessi recenti di cui è partecipe.