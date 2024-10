Corruzione su Pnrr e accoglienza migranti: arresti tra Napoli e Frosinone (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono in corso di esecuzione una serie di misure cautelari personali e sequestri, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un gruppo di perso e sospettate di far parte di un’associazione per delinquere: questa organizzazione sarebbe finalizzata alla Corruzione con lo scopo di ottenere l’assegnazione di appalti per Corruzione su Pnrr e accoglienza migranti: arresti tra Napoli e Frosinone L'Identità . Lidentita.it - Corruzione su Pnrr e accoglienza migranti: arresti tra Napoli e Frosinone Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono in corso di esecuzione una serie di misure cautelari personali e sequestri, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, nei confronti di un gruppo di perso e sospettate di far parte di un’associazione per delinquere: questa organizzazione sarebbe finalizzata allacon lo scopo di ottenere l’assegnazione di appalti persutraL'Identità .

