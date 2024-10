Cora Corrè, la nipote di Vivenne Westwood, lascia l’incarico: “Mia zia si lamentava della cattiva gestione del brand” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbe stata una volontà della zia, la defunta stilista Vivienne Westwood, quella di rimuovere il CEO Carlo D’Amario: ad annunciarlo Cora Corrè, sua nipote. La giovane designer avrebbe inviato una lettera a tutto lo staff, annunciando che avrebbe lasciato l’azienda fondata dalla zia nel 1993. Avrebbe anche espresso le parole della designer che, poco prima di morire, si era detta insoddisfatta del modo in cui l’azienda veniva gestita. La manager ha affermato che “era desiderio che Carlo D’Amario venisse rimosso, e che l’azienda fosse gestita in un modo che rispettasse i suoi valori”. Dichiarazione che arriva poco dopo che la Vivienne Foundation (organizzazione non-profit che Corré ha co-fondato con sua nonna per supportare le cause in cui Westwood credeva), si è lamentata dell’utilizzo dei suoi disegni d’archivio. Metropolitanmagazine.it - Cora Corrè, la nipote di Vivenne Westwood, lascia l’incarico: “Mia zia si lamentava della cattiva gestione del brand” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbe stata una volontàzia, la defunta stilista Vivienne, quella di rimuovere il CEO Carlo D’Amario: ad annunciarlo, sua. La giovane designer avrebbe inviato una lettera a tutto lo staff, annunciando che avrebbeto l’azienda fondata dalla zia nel 1993. Avrebbe anche espresso le paroledesigner che, poco prima di morire, si era detta insoddisfatta del modo in cui l’azienda veniva gestita. La manager ha affermato che “era desiderio che Carlo D’Amario venisse rimosso, e che l’azienda fosse gestita in un modo che rispettasse i suoi valori”. Dichiarazione che arriva poco dopo che la Vivienne Foundation (organizzazione non-profit che Corré ha co-fondato con sua nonna per supportare le cause in cuicredeva), si è lamentata dell’utilizzo dei suoi disegni d’archivio.

