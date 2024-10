Conte: «Neres, Kvara o Politano? È una questione tattica, noi abbassiamo un esterno come Politano» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Conte in conferenza stampa ha chiarito meglio le dichiarazioni fatte su Neres e Kvaratskhelia della scorsa giornata. Il mister aveva dichiarato che il brasiliano lo sta mettendo in difficoltà per il lavoro che sta svolgendo e, tra Kvara e Politano, è il georgiano a rischiare il posto. Oggi ha precisato che si tratta di un discorso prettamente tattico, basato sulla fase difensiva. Conte: «Altre squadre abbassano un centrocampista tra i centrali» Chi è il sostituto di Politano? «L’altra volta su Neres e Kvara, sempre tenendo conto che quando si affrontano squadre che ci occupano i 5 canali offensivi e lì c’è l’obbligo di abbassare o un esterno come Politano oppure altre squadre abbassano un centrocampista tra i centrali per far diventare la linea a 5. Ilnapolista.it - Conte: «Neres, Kvara o Politano? È una questione tattica, noi abbassiamo un esterno come Politano» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in conferenza stampa ha chiarito meglio le dichiarazioni fatte sutskhelia della scorsa giornata. Il mister aveva dichiarato che il brasiliano lo sta mettendo in difficoltà per il lavoro che sta svolgendo e, tra, è il georgiano a rischiare il posto. Oggi ha precisato che si tratta di un discorso prettamente tattico, basato sulla fase difensiva.: «Altre squadre abbassano un centrocampista tra i centrali» Chi è il sostituto di? «L’altra volta su, sempre tenendo conto che quando si affrontano squadre che ci occupano i 5 canali offensivi e lì c’è l’obbligo di abbassare o unoppure altre squadre abbassano un centrocampista tra i centrali per far diventare la linea a 5.

