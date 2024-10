Conte "Nel mio Napoli tutti titolari, migliorare dopo Empoli" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "E' inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora tempo per scegliere" Napoli - "Non mi piace affrontare il discorso turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c'è qualche problema cambierò, proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. C'è una parti Ilgiornaleditalia.it - Conte "Nel mio Napoli tutti titolari, migliorare dopo Empoli" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "E' inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora tempo per scegliere"- "Non mi piace affrontare il discorso turnover. Sono. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c'è qualche problema cambierò, proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. C'è una parti

Conte verso Napoli-Lecce : “Non mi piace parlare di avvicendamento - per me sono tutti titolari” - Posso dire che ciò che chiedo a Kvicha è di continuare a fare quello che sta facendo, mantenendo la concentrazione sulla stagione. Che atteggiamento si aspetta domani? Come ha detto lei, il primo tempo a Empoli non è stato soddisfacente. È sempre una parte del mio cuore, nessuno me lo può togliere. (Terzotemponapoli.com)

DIRETTA | Napoli-Lecce - Conte : “No al turnover - sono tutti titolari” - C’è una partita da disputare contro il Lecce, c’è da continuare a fare risultato. Questo è alla base di tutto. Occhio a possibili sorprese in attacco. itAntonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida Napoli-Lecce, match in programma il 26 ottobre allo stadio Maradona alle ore 15:00. . I precedenti sono piuttosto equilibrati: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. (Calciomercato.it)

“Napoli più pronto della Juve” - l’ex bianconero spiazza tutti : l’annuncio - Anche perché domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juve di Thiago Motta. Cesare Prandelli si è soffermato sulla lotta per la vittoria finale del campionato (LaPresse) spazionapoli. . Conte è riuscito a cambiare alcune cose, ma quando parti da basi solide può arrivare in poco tempo il concetto di gruppo”. (Spazionapoli.it)