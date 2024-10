Cambia il taglio del cuneo: dal 2025 si trasforma in un bonus fiscale. Ci guadagna chi ha redditi tra 35mila e 40mila euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli unici che sono certi di guadagnarci sono quelli con redditi tra i 35 e i 40mila euro annui: fino a quest’anno erano stati esclusi dal taglio del cuneo contributivo, a partire dal 2025 potranno avere un bonus di circa mille euro all’anno. Tutti gli altri, cioè quelli che dichiarano meno di 35mila euro, saranno costretti a fare complessi calcoli per confrontare le buste paga del 2025 con quelle del 2024 e capire come Cambia la loro situazione. La manovra introduce infatti una nuova forma di bonus fiscali che va a sostituire lo sconto sui contributi previdenziali inaugurato dal governo Draghi e applicato fino all’anno in corso. La platea dei beneficiari si allarga dai 13 milioni coinvolti finora a oltre 14 milioni. Ilfattoquotidiano.it - Cambia il taglio del cuneo: dal 2025 si trasforma in un bonus fiscale. Ci guadagna chi ha redditi tra 35mila e 40mila euro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli unici che sono certi dirci sono quelli contra i 35 e iannui: fino a quest’anno erano stati esclusi daldelcontributivo, a partire dalpotranno avere undi circa milleall’anno. Tutti gli altri, cioè quelli che dichiarano meno di, saranno costretti a fare complessi calcoli per confrontare le buste paga delcon quelle del 2024 e capire comela loro situazione. La manovra introduce infatti una nuova forma difiscali che va a sostituire lo sconto sui contributi previdenziali inaugurato dal governo Draghi e applicato fino all’anno in corso. La platea dei beneficiari si allarga dai 13 milioni coinvolti finora a oltre 14 milioni.

