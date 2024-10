Dilei.it - Belve 2024, quando inizia e chi saranno gli ospiti: “Andrea Giambruno da Francesca Fagnani”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È (quasi) tutto pronto per la nuova edizione di, il fortunato talk show condotto in prima serata su Rai 2 dain partenza martedì 19 novembre. Anche questa nuova edizione promette scintille: tra i primiconfermati c’è l’ex compagno della premier Giorgia Meloni,. Il giornalista, che fino a ora è rimasto in silenzio, avrà modo di parlare della sua posizione con i vertici Mediaset, che hanno deciso di non farlo più apparire in video dopo lo scandalo dei fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia.e glidella nuova stagione Non si ha ancora la certezza assoluta, ma stando a quanto riportato da Dagospia il talk show condotto dapartirà martedì 19 novembre, con una settimana di anticipo rispetto a quanto riportato dai palinsesti Rai.