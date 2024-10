Inter-news.it - Barella esaltato dal palcoscenico europeo: due su due in Champions League!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) All’indomani di Young Boys-Inter un piccolo bilancio mette in luce la supremazia di Nicolòneldella. QUELLO CHE RESTA – Young Boys-Inter non ha regalato particolari gioie alla squadra di Simone Inzaghi, artefice di una prestazione di gruppo non altezza e davvero poco soddisfacente. All’indomani del terzo match didella stagione, però, restano almeno due cose concrete dalle quali ripartire. Una riguarda tutto il team interista ed è la vittoria guadagnata, seppur a fatica e solo nel finale, che permette di tornare a Milano con tre punti fondamentali in tasca. La seconda, invece, riguarda Nicolò, che può dirsi protagonista della sfida di ieri sera a Berna.