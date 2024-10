Balotelli, bomber a gettone (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una volta era Super Mario, oggi è stanco Mario. E rischia di diventare una specie di cottimo pallonaro Ilgiornale.it - Balotelli, bomber a gettone Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una volta era Super Mario, oggi è stanco Mario. E rischia di diventare una specie di cottimo pallonaro

Ex Milan - Mario Balotelli si allontana dal Genoa. Il motivo - Ecco il motivo View this post on Instagram A post shared by Mo Ali Heydarpour (@moalifc) Ex Milan, Mario Balotelli si allontana dal Genoa. Tuttavia, la formazione ligure rimane vigile sulla situazione fino al momento in cui rientreranno gli attaccanti al momento indisponibili. (Dailymilan.it)

Pinamonti - critiche allontanate e un Genoa che punta tutto su di lui (aspettando Mario Balotelli) - La strada per raggiungere la […]. Il centravanti ex Inter è un grande punto di partenza per un Grifone che contro il Bologna ha completamente rialzato la testa. Pinamonti ritorna al goal e zittisce le critiche: il nuovo punto di partenza del Genoa (al di là della questione Mario Balotelli) Il Genoa riparte da Andrea Pinamonti. (Calcionews24.com)

L’agente di Balotelli : “Conosciamo bene le potenzialità di Mario. Genoa …” - Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare delle voci riguardanti un possibile approdo al Genoa. (Pianetamilan.it)