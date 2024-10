Ilrestodelcarlino.it - Assicurazioni, boom di telefonate: “Tante richieste dopo l’alluvione, così i residenti corrono ai ripari”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Modena, 24 ottobre 2024 – Il telefono squilla più del solito. E i, cornetta alla mano, contattano con sempre più frequenza le compagnie assicurative. Anche questo è un effetto “collaterale” del, “un fenomeno che come abbiamo visto ha preso di mira la nostra regione negli ultimi tempi, e che purtroppo non è il solo – conferma Simone Barbieri, responsabile ufficio tecnico Assicoop Modena e Ferrara –. Gli eventi catastrofali ci preoccupano, e i cittadini vogliono giustamente correre ai. Assicurare la propria casa non significa infatti soltanto proteggere il proprio immobile ma tutelareanche la propria serenità familiare, i sacrifici compiuti nel corso degli anni e quello che si è costruito all’interno delle proprie mura”. SIMONE BARBIERI Barbieri, lesono aumentate negli ultimi giorni? “Sì, come era prevedibile.