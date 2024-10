Arriva l'"Ok" dalla Giunta per la messa in sicurezza di porto Campanello (Di giovedì 24 ottobre 2024) Su proposta dell’assessore Domenico Pagnotta, la Giunta comunale di Castelnuovo del Garda ha approvato la delibera per la messa in sicurezza del porto Campanello.Il progetto prevede una spesa complessiva di 212.000 euro (149.595,30 finanziati dalla Regione Veneto e 62.404,70 dal Comune) ed ha Veronasera.it - Arriva l'"Ok" dalla Giunta per la messa in sicurezza di porto Campanello Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Su proposta dell’assessore Domenico Pagnotta, lacomunale di Castelnuovo del Garda ha approvato la delibera per laindel.Il progetto prevede una spesa complessiva di 212.000 euro (149.595,30 finanziatiRegione Veneto e 62.404,70 dal Comune) ed ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Giunta difende Federica Pellegrini attaccando Ceccon con un messaggio durissimo : “Vali zero” - Il marito della "divina" interviene a censurare le parole del campione olimpico che ha spiegato perché per lui "Pellegrini non rappresenta niente". La replica di Giunta è stata molto severa: "Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ostia - ok dalla Giunta per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Wolf Ferrari e Colombo - “Dopo aver concluso i lavori per la messa in sicurezza dei black point veicolari su via Nomentana, via Zara, via Lazzaro Spallanzani e quello sull’Aurelia, in via Cardinal Pacca e aver concluso l’iter burocratico per avviare gli interventi su 30 black point pedonali e sugli incroci pericolosi di Casale di San Basilio e Via Colombo-Via Canale della Lingua – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – iniziamo ad occuparci degli interventi del secondo lotto, partendo da uno degli incroci a massimo rischio presenti nella nostra città. (Ilfaroonline.it)

Nubifragio a Lamezia, ora si contano i danni: restano ancora chiuse 4 scuole - A tre giorni dal nubifragio che si è abbattuto in città, si contano ancora i danni. Per le strade del centro si lavora senza sosta per ripristinare la ... (catanzaro.gazzettadelsud.it)

Roseto, riposizionati i defibrillatori lungo il territorio comunale - ROSETO – Facendo seguito alla Delibera di Giunta Comunale N.314 approvata a fine settembre ... L’azienda incaricata dal Comune ha completato il ripristino e la messa in funzione di nove defibrillatori ... (ekuonews.it)

Regione Sardegna. Le nuove delibere di Giunta: da fitto studenti ad acquisto libri, ma non solo - Cagliari. Convocata dalla presidente Alessandra Todde, si è riunita oggi a Villa Devoto la giunta regionale. Su proposta della presidente, Alessandra Todde, d’intesa con l’assessore della programmazio ... (sassarinotizie.com)