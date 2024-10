Angelina Mango, tour annullato: dopo le allusioni ecco la verità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi tv. Angelina Mango, tour annullato: dopo le allusioni ecco la verità – Angelina Mango annuncia ufficialmente il suo stop al tour autunnale. dopo le voci circolate nei giorni scorsi sulle sue condizioni di salute, alla fine, è stato proprio l’ex volto di “Amici” a parlare apertamente di cosa le sta succedendo. La giovane cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, ha voluto scrivere una lettera a tutti i suoi fan. ( dopo le foto) Leggi anche: Totti e Marialuisa Jacobelli, ecco quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto Leggi anche: Orietta Berti, paura al concerto: donna finisce in ospedale Angelina Mango, tour annullato: dopo le allusioni ecco la verità Angelina Mango annuncia ai fan lo stop del suo tour autunnale. La cantante ha voluto spiegare ai fan quello che le è accaduto. Tvzap.it - Angelina Mango, tour annullato: dopo le allusioni ecco la verità Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi tv.lelaannuncia ufficialmente il suo stop alautunnale.le voci circolate nei giorni scorsi sulle sue condizioni di salute, alla fine, è stato proprio l’ex volto di “Amici” a parlare apertamente di cosa le sta succedendo. La giovane cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, ha voluto scrivere una lettera a tutti i suoi fan. (le foto) Leggi anche: Totti e Marialuisa Jacobelli,quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto Leggi anche: Orietta Berti, paura al concerto: donna finisce in ospedalelelaannuncia ai fan lo stop del suoautunnale. La cantante ha voluto spiegare ai fan quello che le è accaduto.

Angelina Mango troppo magra - che malattia l’ha costretta ad annullare il tour? Ecco cosa sappiamo - Che malattia ha? L’artista ha parlato di “necessità di fermarsi”. Cosa succede ad Angelina Mango? La cantante ha deciso di annullare il suo tour: è colpa di una malattia? L’annuncio arriva da Instagram. Cosa ha detto? Nel frattempo, il suo tour autunnale è stato annullato. La decisione è stata proprio della cantante stessa, poiché consapevole che non riuscirebbe a reggerle. (Donnapop.it)

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute : “Voglio prendermi cura di me stessa” - Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. E ancora: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere – aveva scritto su Instagram – per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. (Tpi.it)

Musica : Angelina Mango - “stop al tour per motivi di salute” - In tutto in programma erano previsti undici appuntamenti nei club, che hanno registrato il tutto esaurito in tutta Italia. A novembre lo spettacolo si sarebbe spostato in Europa: Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Francoforte, Parigi, Barcellona e Madrid. «Ho iniziato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi ei concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – ha scritto l’artista nel suo messaggio -. (Ildenaro.it)