Al via Mobility Expo: a piazza Verdi sfileranno alcuni nuovi modelli di auto (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’assessore comunale alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti ed il Direttore di Sicilia Motori Dario Pennica inaugureranno domani alle ore 10 il” Mobility Expo” di SM, il salone-boutique allestito in piazza Verdi nello spazio antistante il Teatro Massimo di Palermo. Sino alle Palermotoday.it - Al via Mobility Expo: a piazza Verdi sfileranno alcuni nuovi modelli di auto Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’assessore comunale alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti ed il Direttore di Sicilia Motori Dario Pennica inaugureranno domani alle ore 10 il”” di SM, il salone-boutique allestito innello spazio antistante il Teatro Massimo di Palermo. Sino alle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Mobility Village di Busto i disegni della piazza scolastica dei ragazzini delle medie - Qui oltre alla messa in sicurezza c’è la socialità, l’incontro, la relazione". E proprio gli alunni delle classi terze della media Prandina hanno disegnato un progetto di piazza scolastica davanti al loro istituto, con un prato verde, piante e una pavimentazione colorata per i giochi, una fontanella, attrezzature ginniche all’aperto, l’albero multi-canestro, rastrelliere, wi-fi e un gazebo con un tavolo per lo studio all’aria aperta. (Ilgiorno.it)