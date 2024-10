Young Boys-Inter LIVE 0-0: primo tiro di Imeri, qualche rischio per Sommer (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IL TABELLINO Young Boys-Inter 0-0 Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Lakomy, Virginius, Monteiro; Imeri Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IL TABELLINO0-0(4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Lakomy, Virginius, Monteiro;

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League: in campo Young Boys-Inter 0-0 DIRETTA e FOTO - In campo Young Boys-Inter 0-0 DIRETTA per la fase a gironi di Champions League Guai a pensare al big match con la Juventus di domenica: la testa deve essere solo alla sfida con lo Young Boys. È questo ... (ansa.it)

Youth League, impresa Inter in 10: battuto lo Young Boys 3-2 | OneFootball - Tre successi su tre in Europa per l'Inter di Zanchetta che conquista una vittoria bellissima contro lo Young Boys in un match giocato con cuore e carattere, chiuso in dieci uomini e deciso dalle reti ... (onefootball.com)

LIVE - Young Boys-Inter 0-0: primo pallone del match per i gialloneri, è iniziata al Wankdorf - YOUNG BOYS - INTER 0-0 LIVE MATCH 21.00 - Primo pallone del match per lo Young Boys: PARTITI! 20.58 - Barella e Benito davanti a Oliver per il sorteggio. 20.56 - Young Boys e ... (fcinternews.it)