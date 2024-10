Wta Tokyo 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di24al torneo Wta di. Si completano in giornata gli incontri di secondo turno, così da avere il tabellone allineato ai quarti di finale. Esordio per la numero uno del seeding Zheng Qinwen. Di seguito ecco lazione conitaliani (sette ore di fusoo col Giappone). CENTER COURT Ore 04:00 – Kenin vs Tauson a seguire – Kessler vs (6) Kasatkina a seguire – (9) Boulter vs Okamura a seguire – (1) Zheng vs Uchijima Wtadi24SportFace.