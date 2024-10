Voucher sportivi per promuovere l’inclusione: come accedere ai corsi per giovani e disabili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova opportunità si presenta per le famiglie a basso reddito e per le persone con disabilità grazie al programma di Voucher sportivi. Questa iniziativa, gestita dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, mira a sostenere l’accesso a corsi sportivi per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni, contribuendo a favorire l’inclusione e l’attività fisica. I dettagli per ottenere questi Voucher sono ora disponibili online, aprendo la strada a una maggiore partecipazione negli sport e nelle attività ricreative. Dettagli dell’iniziativa e requisiti per l’accesso Il programma di Voucher sportivi offre ai partecipanti l’opportunità di iscriversi a una selezione di corsi situati presso impianti sportivi comunali accreditati. Gaeta.it - Voucher sportivi per promuovere l’inclusione: come accedere ai corsi per giovani e disabili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova opportunità si presenta per le famiglie a basso reddito e per le persone contà grazie al programma di. Questa iniziativa, gestita dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, mira a sostenere l’accesso aper ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni, contribuendo a favoriree l’attività fisica. I dettagli per ottenere questisono ora disponibili online, aprendo la strada a una maggiore partecipazione negli sport e nelle attività ricreative. Dettagli dell’iniziativa e requisiti per l’accesso Il programma dioffre ai partecipanti l’opportunità di iscriversi a una selezione disituati presso impianticomunali accreditati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla Regione due milioni in più per i voucher scuola ma andranno quasi tutti alle paritarie - Ci sono quasi 2 milioni di euro in più di finanziamenti per i voucher scuola, all’interno della manovra da quasi 80 milioni che la Regione si appresta a varare sul proprio bilancio. Queste somme ... (torino.repubblica.it)

Dal bonus sport al sostegno alla genitorialità: le tante novità per le famiglie - Le istituzioni sempre al fianco delle famiglie, succosi bonus e contributi in arrivo. Si va dai voucher sport ai sostegni per i genitori. (trading.it)

Nissan Ariya NISMO, il marchio sportivo giapponese torna in Europa con un Suv da 435 cv - VIRY-CHÂTILLON – NISMO, la divisione sportiva di Nissan, festeggia i suoi primi quarant’anni di vita tornando in Europa. Apripista d’eccezione è la nuova Ariya, un ... (motori.ilmessaggero.it)