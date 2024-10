Va a funghi e non fa più rientro: scattano le ricerche a Claut (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 68 anni di Porcia risulta disperso dopo un'escursione nella zona di Claut. Dalle 14 di oggi, 23 ottobre, sono in corso le ricerche da parte delle squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino FVG insieme ai Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone e a due unità cinofile Pordenonetoday.it - Va a funghi e non fa più rientro: scattano le ricerche a Claut Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 68 anni di Porcia risulta disperso dopo un'escursione nella zona di. Dalle 14 di oggi, 23 ottobre, sono in corso leda parte delle squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino FVG insieme ai Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone e a due unità cinofile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Va a funghi con un amico e non rientra al punto di incontro: in corso le ricerche di un uomo a Claut - Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella ricerca di un uomo di 68 anni, di cui non si hanno più notizie da questo pomeriggio. L'uomo, uscito per una raccolta funghi insieme a un amico ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Rossella Zanin morta in un laghetto ad Este, ora si indaga per istigazione al suicidio - Si indaga per istigazione al suicidio nel caso relativo alla morte di Rossella Zanin, la 59enne morta nel lago d'Este mentre stava passeggiando con il ... (fanpage.it)

Trentino, orso colpisce 33enne: "Ci vorrebbero maggiori controlli" - Durante la ricerca dei funghi in un bosco, nei pressi del Trentino, un 33enne è stato colpito da un orso che gli ha provocato diversi graffi superficiali, ma auspica maggiori controlli e non la fine d ... (news.fidelityhouse.eu)