Lanazione.it - Un locale fiorentino nella classifica dei 50 migliori bar al mondo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Tra i 50bar alc’è anche un. È ilFirenze di via delle Seggiole. È il terzo anno consecutivo che il prestigioso barvince il premio The World's 50 Best Bars. E nel 2024 ha scalato ben dieci posizioni(36esima posizione, 46esima nel 2023). “Siamo incredibilmente onorati – commentano sui social – di essere riconosciuti dalla Best 50 Academy per il terzo anno consecutivo. È un piacere condividere questo viaggio con il nostro team, che rende possibile questa visione attraverso il duro lavoro, la passione e la dedizione. Vi aspettiamo a Firenze per festeggiare!”. Il migliore bar delsecondo l’ambita lista è a Città del Messico, nascosto da un passaggio segreto nel quartiere di Colonia, l’Handshake Speakeasy.