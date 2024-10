Lanazione.it - Uccise compagna e suocera a coltellate, c’è l’ergastolo anche in Appello

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Ergastolo confermato dalla Corte d'di Firenze per Javad Hicham, il 39enne di origine tunisina che nella notte tra il 12 e il 13 aprile del 2023laSara Ruschi e laBrunetta Rinaldi. La legale del 39enne aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria in relazione a una perizia psichiatrica da disporre al suo assistito. Richiesta respinta poiché "non emerge da alcuna fonte di prova una psicopatologia o uno stato di disturbo neurologico grave". In definitiva non ci sarebbe stato alcun "raptus omicidiario scevro da una determinazione volitiva consapevole". La tragedia che sconvolse Arezzo la notte tra il 12 e il 13 aprile, con madre e figliacon circa 20. Il figlio maggiore della coppia, allora 16enne, chiamò i soccorsi a mezzanotte e 58 minuti. Poco dopo l'uomo ammise di aver ammazzato le due donne.