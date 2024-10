Tutto pronto per la "StraSalerno 2024": ecco il dispositivo di traffico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista della “StraSalerno 2024” in programma per domenica 27 ottobre, l’amministrazione comunale ha adottato il dispositivo di traffico con divieti ed indicazioni per gli automobilisti. Salernotoday.it - Tutto pronto per la "StraSalerno 2024": ecco il dispositivo di traffico Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista della “” in programma per domenica 27 ottobre, l’amministrazione comunale ha adottato ildicon divieti ed indicazioni per gli automobilisti.

