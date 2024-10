Tragedia a Monza, uccide la cognata e ferisce la nipote: la vittima è intervenuta per difendere la figlia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È morta in ospedale a Desio ( Monza ) Giovanna Chinnici , 63 anni , colpita a morte dal cognato, Giuseppe Caputo , 62 anni , che la ha ferita con diverse coltellate al torace , a seguito di una discussione , nel posteggio della palazzina dove vivevano a Nova Milanese ( Monza ). La causa della lite La lite, a quanto emerso dalle prime testimoni, sembrerebbe essersi scatenata nel pomeriggio per un posto Feedpress.me - Tragedia a Monza, uccide la cognata e ferisce la nipote: la vittima è intervenuta per difendere la figlia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È morta in ospedale a Desio () Giovanna Chinnici , 63 anni , colpita a morte dal cognato, Giuseppe Caputo , 62 anni , che la ha ferita con diverse coltellate al torace , a seguito di una discussione , nel posteggio della palazzina dove vivevano a Nova Milanese (). La causa della lite La lite, a quanto emerso dalle prime testimoni, sembrerebbe essersi scatenata nel pomeriggio per un posto

