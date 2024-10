Ilgiorno.it - Tornano i temporali in Lombardia: nuove perturbazioni in sequenza. Perché l’ondata di maltempo preoccupa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano – Ieri qualcuno in città ha anche azzardato il ritorno della maglia a maniche corte, complice un pomeriggio dal clima mite (da vera “ottobrata”). Ma attenzione: la tregua (durata ben poco) dalè già finita. La pioggia e il freddo sono pronti a tornare ad abbattersi sullaportando a un repentino calo delle temperature dopo un paio di giorni di timido sole. Da domani, giovedì 24 ottobre, sulla regione ci sarò un rinforzo della circolazione in quota da sudovest per la discesa di una perturbazione nordatlantica verso l'arco alpino con precipitazioni ancora deboli e intermittenti ma diffuse. Tra venerdì 25 ottobre e sabato 26 ottobre è atteso un ulteriore peggioramento per l'ingresso della struttura sul Mediterraneo che interesserà prevalentemente i settori occidentali della regione.