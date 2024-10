Temptation Island e Uomini e Donne la fusione | ecco il cambio di programma

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) –si incontrano per un unico appuntamento, diviso in due puntate: la prima andata in onda oggi, 23 ottobre, e la seconda andrà in onda domani, 24 ottobre nello studio del dating show dile anticipazioni. I protagonisti di questa edizione disi affronteranno faccia a faccia nello studio diper scoprire insieme qual è stato l’esito del loro viaggio nei sentimenti. Ospite speciale in questi due appuntamenti: Filippo Bisciglia, che accanto a Maria De Filippi analizzerà il percorso delle sei coppie del docu-reality edizione autunnale. Ieri sera, 22 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata delcondotto da Filippo Bisciglia in cui si sono fatti avanti tutti i protagonisti dell’edizione per spiegare cosa è successo a un mese di distanza dal falò di confronto.