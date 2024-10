Supplenza ATA: si può lasciare per una da GPS come docente? Normativa e sanzioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Resta circondata da dubbi la possibilità di lasciare una Supplenza ATA per una da GPS, graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente. Puntualmente il quesito si ripresenta fra i nostri lettori, che ritengono sia un passaggio migliorativo per la propria carriera e come tale non soggetto a sanzioni. L'articolo Supplenza ATA: si può lasciare per una da GPS come docente? Normativa e sanzioni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Resta circondata da dubbi la possibilità diunaATA per una da GPS, graduatorie provinciali per le supplenze del personale. Puntualmente il quesito si ripresenta fra i nostri lettori, che ritengono sia un passaggio migliorativo per la propria carriera etale non soggetto a. L'articoloATA: si puòper una da GPS

