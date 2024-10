Formiche.net - Sulla sesta generazione, Parigi e Berlino tengono il piede in due staffe

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che i programmi congiunti franco-tedeschi non abbiano vita facile non è una novità. Il binomio che nei decenni ha visto Francia e Germania tentare di sviluppare piattaforme comuni ha sempre risentito dello stesso problema: ottimalecarta e disfunzionale nella pratica. Il valzer trasi interrompe sempre sugli stessi passi, impieghi operativi previsti, finanziamenti e, soprattutto, quote di produzione. Da un lato la Francia reclama il ruolo di attore militare più importante nell’Unione europea, se non altro per via delle sue capacità nucleari e del suo seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, mentre dall’altro la Germania è l’unico attore economico in grado di sostenere concretamente il peso degli ingenti finanziamenti di cui questi programmi necessitano.