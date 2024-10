Ilrestodelcarlino.it - Strade, alberi e caditoie: "Si intervenga subito"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Consulta di quartiere di Gatteo Mare, convocata dal presidente Egisto Dall’Ara, presso il ristorante Orfeo, per parlare della situazione e delle iniziative per l’inverno 2024-2025. Ha detto Egisto Dall’Ara che è anche responsabile provinciale del settore turismo della Confcommercio: "Chiediamo un incontro con la nostra amministrazione comunale affinchè nel periodo invernale il nostro comune sia ospitale e vivibile per i nostri concittadini. L’estate è passata in modo positivo con un aumento delle presenze turistiche. Naturalmente ci sono anche delle pecche nella gestione del tutto e ho indetto questa riunione per segnalare all’amministrazione i punti più critici che sono pulizia delle, potature e controllo degli, pulizia dellesoprattutto nelle vie dove ci sono i pini con gli aghi che cadono che ostruiscono il deflusso dell’acqua nei chiusini.