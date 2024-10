Stordiscono un ragazzo con calci e pugni in testa per rubargli il portafoglio: arrestati un 17enne e un 18enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nella zona del lungolago di Lecco. Un 17enne e un 18enne hanno percosso un ragazzo poco più grande per rubargli il portafoglio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno arrestato i rapinatori. Fanpage.it - Stordiscono un ragazzo con calci e pugni in testa per rubargli il portafoglio: arrestati un 17enne e un 18enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nella zona del lungolago di Lecco. Une unhanno percosso unpoco più grande peril. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno arrestato i rapinatori.

